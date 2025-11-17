Жуан Гомес із Вулвергемптона може стати зимовим придбанням команди Рубена Аморіма.
Жуан Гомес, Getty Images
17 листопада 2025, 19:19
Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписання центрального півзахисника Вулвергемптона Жуана Гомеса під час зимового трансферного вікна.
Як повідомляє Record, бразильський хавбек став одним із головних кандидатів для посилення команди Рубена Аморіма у середній лінії.
24-річний Гомес вважається доступнішою за ціною альтернативою Карлосу Балеба з Брайтона та Елліоту Андерсону з Ноттінгем Форест, трансфер яких наразі виглядає фінансово складним для Манчестер Юнайтед. Португальський наставник прагне зміцнити центр поля, і бразилець опинився у верхній частині списку.
З огляду на можливий виліт Вулвергемптона з АПЛ, Гомес не виключає варіант переїзду на Олд Траффорд. За даними джерела, Манчестер Юнайтед може заплатити близько 50 мільйонів євро за трансфер гравця збірної Бразилії.
Жуан Гомес виступає за Вулвергемптон з січня 2023 року, коли перейшов із Фламенгу за 18,7 мільйона євро. У поточному сезоні він провів 14 матчів за клуб і відзначився однією результативною передачею.
Раніше повідомлялося, що Рубен Аморім узгодив п'ять кандидатур на підсилення центру півзахисту Манчестер Юнайтед, серед яких хавбек Спортінга Мортен Юльманн та Джоб Беллінгем з дортмундської Боруссії.