Англія

Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписання центрального півзахисника Вулвергемптона Жуана Гомеса під час зимового трансферного вікна.

Як повідомляє Record, бразильський хавбек став одним із головних кандидатів для посилення команди Рубена Аморіма у середній лінії.

24-річний Гомес вважається доступнішою за ціною альтернативою Карлосу Балеба з Брайтона та Елліоту Андерсону з Ноттінгем Форест, трансфер яких наразі виглядає фінансово складним для Манчестер Юнайтед. Португальський наставник прагне зміцнити центр поля, і бразилець опинився у верхній частині списку.

З огляду на можливий виліт Вулвергемптона з АПЛ, Гомес не виключає варіант переїзду на Олд Траффорд. За даними джерела, Манчестер Юнайтед може заплатити близько 50 мільйонів євро за трансфер гравця збірної Бразилії.

Жуан Гомес виступає за Вулвергемптон з січня 2023 року, коли перейшов із Фламенгу за 18,7 мільйона євро. У поточному сезоні він провів 14 матчів за клуб і відзначився однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Рубен Аморім узгодив п'ять кандидатур на підсилення центру півзахисту Манчестер Юнайтед, серед яких хавбек Спортінга Мортен Юльманн та Джоб Беллінгем з дортмундської Боруссії.