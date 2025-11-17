Англія

Форвард Манчестер Юнайтед уник серйозного ушкодження.

Нападник Манчестер Юнайтед Беньямін Шешко пропустить приблизно місяць через травму, отриману у матчі АПЛ проти Тоттенгема.

8 листопада форвард вийшов на поле на 60-й хвилині, але вже на 88-й був змушений залишити гру через дискомфорт у коліні. Після матчу повідомлялося про можливе серйозне ушкодження.

За даними Sky Sports, Шешко уник важкої травми, і його орієнтовний термін відновлення становитиме не більше ніж місяць.

Нагадаємо, цього літа Шешко перейшов до "червоних дияволів" із РБ Лейпциг за 85 мільйонів євро. У поточному сезоні він провів 12 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома голами та одною результативною передачею.