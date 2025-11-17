Форвард Манчестер Юнайтед уник серйозного ушкодження.
Беньямін Шешко, Getty Images
17 листопада 2025, 21:39
Нападник Манчестер Юнайтед Беньямін Шешко пропустить приблизно місяць через травму, отриману у матчі АПЛ проти Тоттенгема.
8 листопада форвард вийшов на поле на 60-й хвилині, але вже на 88-й був змушений залишити гру через дискомфорт у коліні. Після матчу повідомлялося про можливе серйозне ушкодження.
За даними Sky Sports, Шешко уник важкої травми, і його орієнтовний термін відновлення становитиме не більше ніж місяць.
Нагадаємо, цього літа Шешко перейшов до "червоних дияволів" із РБ Лейпциг за 85 мільйонів євро. У поточному сезоні він провів 12 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома голами та одною результативною передачею.