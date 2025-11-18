Англія

Півзахисник клубу може підписати угоду до 2030 або 2031 року.

Півзахисник Ліверпуля Раян Гравенберх наближається до підписання нового контракту з клубом. Сторони ведуть переговори щодо угоди до 2030 чи 2031 року, залишилося погодити останні деталі.

Діючий контракт 23-річного нідерландця діє до 30 червня 2028 року. Минулого літа неназваний клуб із Саудівської Аравії зробив Гравенберху щедру пропозицію, проте гравець вирішив залишитися в Ліверпулі, продемонструвавши вірність клубу.

У нинішньому сезоні Гравенберх провів 12 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Ліверпуль наразі займає 8-у позицію в турнірній таблиці АПЛ. Наступний матч команди Арне Слота відбудеться 22 листопада проти Ноттінгем Форест.