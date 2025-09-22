Англія

Капітан Ліверпуля високо оцінив внесок молодого півзахисника.

Захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк відзначив гру Раяна Гравенберха та підкреслив його важливість для команди.

— Він неймовірний. Він дуже важливий для нашої гри. Для мене особисто — ви самі бачите, як часто намагаюся шукати його передачею. Це приносить користь йому, мені і всій команді. Він у приголомшливій формі, на вершині своєї кар'єри, — заявив капітан мерсисайдців.

Ван Дейк також закликав Гравенберха зберігати стабільність:

— Йому треба продовжувати. Він ще молодий. Рівень очікувань завжди буде дуже високим, і йому доведеться намагатися відповідати йому кожні три-чотири дні. Це добрий виклик, — вважає капітан Ліверпуля.

Нагадаємо, Гравенберх встановив клубний рекорд у Мерсисайдському дербі.