Півзахисник Ліверпуля забив і асистував у дербі, ставши наймолодшим.
Раян Гравенберх, getty images
20 вересня 2025, 17:30
У рамках п’ятого туру Англійської Прем’єр-ліги відбулося чергове Мерсисайдське дербі, у якому Ліверпуль приймав Евертон. Підопічні Арне Слота впевнено розпочали матч і вже на 29-й хвилині вели в рахунку 2:0.
Першим відзначився Раян Гравенберх, а згодом 23-річний нідерландець асистував Юго Екітіке, який подвоїв перевагу червоних. Цей результативний виступ став історичним для Гравенберха — він став наймолодшим гравцем в історії Ліверпуля, який у Мерсисайдському дербі одночасно забив гол і віддав гольовий пас.
Для Гравенберха це вже другий гол і перший асист у поточному сезоні АПЛ. Матч проти Евертона став для нього четвертим у цьому розіграші чемпіонату.