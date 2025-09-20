Англія

Півзахисник Ліверпуля забив і асистував у дербі, ставши наймолодшим.

У рамках п’ятого туру Англійської Прем’єр-ліги відбулося чергове Мерсисайдське дербі, у якому Ліверпуль приймав Евертон. Підопічні Арне Слота впевнено розпочали матч і вже на 29-й хвилині вели в рахунку 2:0.

Першим відзначився Раян Гравенберх, а згодом 23-річний нідерландець асистував Юго Екітіке, який подвоїв перевагу червоних. Цей результативний виступ став історичним для Гравенберха — він став наймолодшим гравцем в історії Ліверпуля, який у Мерсисайдському дербі одночасно забив гол і віддав гольовий пас.

Ryan Gravenberch becomes the youngest player ever to both score and assist for Liverpool in the Merseyside derby ⚽️🅰️ pic.twitter.com/eroiwFjPIk — Premier League (@premierleague) September 20, 2025

Для Гравенберха це вже другий гол і перший асист у поточному сезоні АПЛ. Матч проти Евертона став для нього четвертим у цьому розіграші чемпіонату.