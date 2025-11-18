Англія

Бельгійський фахівець підписав довгострокову угоду й готується вивести команду з кризи.

Філіп Клеман став новим головним тренером Норвіча, який нині перебуває в нижній частині турнірної таблиці Чемпіоншипу.

Клуб оголосив про призначення бельгійського спеціаліста та повідомив, що сторонам вдалося узгодити контракт до 2029 року.

Для 50-річного тренера це перша робота після завершення співпраці з шотландським Рейнджерсом, де він працював з жовтня 2023-го до лютого 2025-го.

