Челсі пропонував Манчестер Юнайтед включити півзахисника Ромео Лавію в угоду з переходу Алехандро Гарначо до лондонського клубу.

Манкуніанці відхилили цю ідею через побоювання щодо фізичного стану бельгійця.

У поточному сезоні АПЛ Лавія зіграв лише 4 матчі без результативних дій.

Ця відмова стала частиною складних переговорів між клубами, де Челсі намагався знизити вартість трансферу Гарначо, але МЮ залишався непохитним. У підсумку, клуби домовилися про 40 мільйонів фунтів. 

