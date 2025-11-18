Англія

Ман Юнайтед відмовився через сумніви в фізичній формі хавбека.

Челсі пропонував Манчестер Юнайтед включити півзахисника Ромео Лавію в угоду з переходу Алехандро Гарначо до лондонського клубу.

Манкуніанці відхилили цю ідею через побоювання щодо фізичного стану бельгійця.

У поточному сезоні АПЛ Лавія зіграв лише 4 матчі без результативних дій.

Ця відмова стала частиною складних переговорів між клубами, де Челсі намагався знизити вартість трансферу Гарначо, але МЮ залишався непохитним. У підсумку, клуби домовилися про 40 мільйонів фунтів.

Раніше повідомлялося, що Челсі домовився про трансфер 16-річного Ордоньєса.