Ман Юнайтед відмовився через сумніви в фізичній формі хавбека.
Ромео Лавія, Getty Images
18 листопада 2025, 13:57
Челсі пропонував Манчестер Юнайтед включити півзахисника Ромео Лавію в угоду з переходу Алехандро Гарначо до лондонського клубу.
Манкуніанці відхилили цю ідею через побоювання щодо фізичного стану бельгійця.
У поточному сезоні АПЛ Лавія зіграв лише 4 матчі без результативних дій.
Ця відмова стала частиною складних переговорів між клубами, де Челсі намагався знизити вартість трансферу Гарначо, але МЮ залишався непохитним. У підсумку, клуби домовилися про 40 мільйонів фунтів.
