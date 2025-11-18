Італія

25-річний француз може змінити клуб у січні за зниженою ціною.

Два італійські топклуби, Інтер та Мілан, претендують на голкіпера Лідса Ілана Мельє, повідомляє Tuttosport.

Контракт 25-річного французького воротаря з англійським клубом діє до літа 2026 року і, ймовірно, не буде продовжений. Через це Лідс планує продати Мельє вже у січні за зниженою ціною.

Водночас обидва міланські клуби шукають підсилення на позиції голкіпера: у Інтера Ян Зоммер наближається до 37 років, і клуб сумнівається у продовженні співпраці, а Майк Меньян із Мілана не бажає продовжувати контракт, який також закінчується влітку 2026 року.

Голкіпер не зіграв жодного поєдинку за Лідс у цьому сезоні. Його поточна трансферна вартість оцінюється в 14 мільйонів євро.