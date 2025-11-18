Сьогодні, 18 листопада, юнацька збірна України U-19 проведе свій заключний матч відбірного раунду чемпіонату Європи-2026.

Суперником "синьо-жовтих" стане Словаччина. Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Словаччина U-19 — Україна U-19:

Склад юнацької збірної України U-19

Воротарі: Назар Домчак (Карпати), Євген Морозов (Цюрих), Ілля Волошин (Реал).

Захисники: Юрій Кокодиняк (Карпати), Кирило Дігтярь, Єгор Шерстюк (обидва — Металіст), Ярослав Милокост, Міхаіл Решетніков, Нікіта Калюжний (усі — Шахтар), Данило Малов (Олімпія), Костянтин Губенко (Динамо).

Півзахисники: Богдан Редушко (Динамо), Олександр Каменський (Кривбас), Владислав Тютюнов (Шахтар), Олександр Сорока (Гент), Олександр Фещенко (Оболонь), Захар Бауманн (Норвіч Сіті), Дем'ян Єсін (Кальві Ноале).

Нападники: Богдан Попов (Емполі), Ярослав Бойко (Валенсія), Дмитро Богданов (Уніон).

Нагадаємо, у першому матчі Україна впевнено обіграла Албанію (3:0), а потім "синьо-жовті" розібралися з Чорногорією (3:0), чим забезпечили собі місце у еліт-раунді відбору Євро-2026.