Слідкуйте за матчем разом з Football.ua.
Гравці збірної України U-19, УАФ
18 листопада 2025, 13:43
Сьогодні, 18 листопада, юнацька збірна України U-19 проведе свій заключний матч відбірного раунду чемпіонату Європи-2026.
Суперником "синьо-жовтих" стане Словаччина. Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Словаччина U-19 — Україна U-19:
Склад юнацької збірної України U-19
Воротарі: Назар Домчак (Карпати), Євген Морозов (Цюрих), Ілля Волошин (Реал).
Захисники: Юрій Кокодиняк (Карпати), Кирило Дігтярь, Єгор Шерстюк (обидва — Металіст), Ярослав Милокост, Міхаіл Решетніков, Нікіта Калюжний (усі — Шахтар), Данило Малов (Олімпія), Костянтин Губенко (Динамо).
Півзахисники: Богдан Редушко (Динамо), Олександр Каменський (Кривбас), Владислав Тютюнов (Шахтар), Олександр Сорока (Гент), Олександр Фещенко (Оболонь), Захар Бауманн (Норвіч Сіті), Дем'ян Єсін (Кальві Ноале).
Нападники: Богдан Попов (Емполі), Ярослав Бойко (Валенсія), Дмитро Богданов (Уніон).
Нагадаємо, у першому матчі Україна впевнено обіграла Албанію (3:0), а потім "синьо-жовті" розібралися з Чорногорією (3:0), чим забезпечили собі місце у еліт-раунді відбору Євро-2026.