Стадіон Ліверпуля не відповідає мінімальним вимогам УЄФА щодо розміру поля.

Англійське видання Mirror назвало причину, через яку легендарний Енфілд не увійшов до переліку арен, що прийматимуть матчі чемпіонату Європи-2028.

За регламентом УЄФА, поле має відповідати стандартним розмірам 105 × 68 метрів. Натомість ігровий простір на арені Ліверпуля становить лише 101 метр у довжину, що автоматично позбавляє стадіон права на проведення матчів Євро.

Востаннє Енфілд приймав поєдинки великого міжнародного турніру під час Євро-1996, коли ці вимоги ще не діяли.

