Астана має намір отримати перший єврокубковий фінал в історії.
Астана Арена, getty images
31 жовтня 2025, 16:57
П'ятнадцять національних асоціацій УЄФА висловили зацікавленість у проведенні фінальних матчів Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій в 2028 та 2029 роках. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Повний список зацікавлених міст виглядає наступним чином:
Фінал Ліги чемпіонів 2028 року:
Німеччина: Мюнхен – Альянц Арена
Фінал Ліги чемпіонів 2029 року:
Англія: Лондон – Вемблі
Іспанія: Барселона – Камп Ноу
Фінал Ліги Європи 2028 року:
Франція: Ліон – Групама Стедіум або Париж – Парк-де-Пренс
Італія: Турин – Ювентус Стедіум
Румунія: Бухарест – Національний стадіон
Сербія: Белград – Національний стадіон
Фінал Ліги Європи 2029 року:
Франція: Ліон – Групама Стедіум або Париж – Парк-де-Пренс
Італія: Турин – Ювентус Стедіум
Румунія: Бухарест – Національний стадіон
Сербія: Белград – Національний стадіон
Туреччина: Анкара – Стадіон 19 травня
Фінал Ліги конференцій 2028:
Франція: Лілль – Стадіон П’єр-Моруа
Угорщина: Будапешт – Пушкаш Арена
Італія: Турин – Ювентус Стедіум
Казахстан: Астана – Астана Арена або Алмати – Стадіон Алмати
Польща: Гданськ – Гданськ Арена
Фінал Ліги конференцій 2029:
Фінляндія: Гельсінкі – Олімпійський стадіон Гельсінкі
Франція: Лілль – Стадіон П’єр-Моруа
Угорщина: Будапешт – Пушкаш Арена
Італія: Турин – Ювентус Стедіум
Казахстан: Астана – Астана Арена або Алмати – Стадіон Алмати
Польща: Гданськ – Гданськ Арена
Виконавчий комітет УЄФА визначить міста-господарі восьми фіналів у вересні 2026 року.