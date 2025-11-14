Німеччина

Ситуація з контрактом та конфлікт із Ковачем можуть прискорити перехід вінгера з Боруссії.

Манчестер Юнайтед слідкує за ситуацією з Карімом Адеємі з Боруссії Дортмунд. За інформацією Daily Mail із посиланням на Bild, інтерес англійського клубу пов'язаний із контрактними питаннями та напруженими відносинами гравця з головним тренером команди Ніко Ковачем.

23-річний нападник не зміг відзначитися результативними діями з 1 жовтня. Під час матчу проти Кельна 25 жовтня Адеємі під час заміни кинув пляшку з водою у сторону тренерської лави, що викликало критику з боку Ковача. Тренер підкреслив, що такий вчинок неприпустимий для дорослого футболіста.

Контракт Адеємі діє до 2027 року, але його агентство наполягає на новій довгостроковій угоді з можливістю викупу на суму близько 70 мільйонів фунтів. Зазвичай Боруссія не включає відступні у контракти, проте в цьому випадку клуб може зробити виняток.

Відомо, що Адеємі нещодавно підписав угоду з агентом Жорже Мендешем, який має хороші зв’язки з Манчестер Юнайтед і брав участь у трансферах Лені Йоро та Мануеля Угарте. За даними джерел, Мендеш може відіграти ключову роль у можливому переході вінгера до англійського клубу.

Карім Адеємі провів у складі Боруссії 121 матч, забив 29 голів та віддав 22 результативні передачі.

