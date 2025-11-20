Англія

Зірковий півзахисник поки не продовжив контракт, є інтерес від європейських клубів.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва може стати вільним агентом уже влітку 2026 року, повідомляє інсайдер Ніколу Скіра. Наразі переговори про продовження контракту з 31-річним португальцем не ведуться, а чинна угода діє до 30 червня 2026 року.

За інформацією джерела, кілька європейських клубів вже виявили інтерес до Сілви і планують звернутися до нього наступного року.

Бернарду Сілва приєднався до Манчестер Сіті з «Монако» влітку 2017 року за 50 млн євро. За цей час він провів за команду 422 матчі, забив 73 голи та віддав 75 асистів.

Раніше стало відомо, що Манчестер Сіті зацікавився Лівраменто з Ньюкасла.