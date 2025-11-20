Англія

Португалець отримав розрив хрестоподібної зв’язки та пропустить решту матчів кампанії.

Атакуючий півзахисник Брентфорда Фабіу Карвалью зазнав серйозної травми — португалець пошкодив передню хрестоподібну зв’язку та вибув до кінця поточного сезону.

Карвалью перейшов до англійського клубу влітку 2024 року з Ліверпуля за 23,4 мільйона євро, однак не зміг закріпитися в основному складі "бджіл". У цьому сезоні футболіст виконував роль гравця ротації, отримуючи більшість ігрового часу в Кубку ліги.

Загалом у кампанії 2024/25 на рахунку португальця 10 матчів у всіх турнірах, п'ять забитих голів (чотири — у Кубку ліги) та один асист.

Брентфорд, за який також виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк, займає 12-е місце в таблиці АПЛ. Свій наступний поєдинок команда проведе 22 листопада проти Брайтона.