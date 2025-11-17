Англія

Перспективний виконавець із короткотривалим контрактом.

Португальський центральний захисник італійського Лечче Тьягу Габріел перейшов до клубу за скромні 1,25 млн євро взимку цього року й підписав контракт на доволі специфічних умовах.

20-річний виконавець погодився на угоду строком на два роки й ще два з половиною роки можуть бути додані за обопільною згодою сторін.

Щодо останнього почали виникати певні сумніви вже на старті поточної кампанії, коли молодий португалець закріпив за собою місце в стартовому складі команди, яка не надто квапиться відриватись від небезпечної зони в турнірній таблиці.

А тим часом після 13 матчів та одного забитого м’яча в усіх турнірах довкола Габріела почали з’являтись перші трансферні чутки.

Наразі відомо про інтерес англійського Брентфорда до цього гравця, проте конкуренція буде жорсткою — туринський Ювентус також починає пошуки посилення центру захисту й, у першу чергу, звертатиме увагу на внутрішній ринок.