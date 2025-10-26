Англія

Лондонці здобули ефектну перемогу 3:2, тоді як команда Арне Слота продовжує серію невдач у Прем’єр-лізі.

У суботу, 25 жовтня, відбувся матч 9-го туру Англійської Прем’єр-ліги між Брентфордом та Ліверпулем. Поєдинок пройшов у Лондоні на стадіоні Брентфорд Комм’юніті Стедіум і завершився перемогою господарів із рахунком 3:2.

Господарі шокували чемпіонів уже на початку гри — Данго Уаттара відкрив рахунок на 5-й хвилині. Наприкінці першого тайму Кевін Шаде подвоїв перевагу Брентфорда, однак Мілош Керкез встиг скоротити відставання для Ліверпуля ще до перерви — 2:1.

У другому таймі Ігор Тьяго зробив рахунок 3:1, після чого гості знову спробували врятувати гру. На 89-й хвилині Мохамед Салах забив свій перший гол із 14 вересня, але часу на камбек уже не вистачило — фінальний свисток зафіксував перемогу Брентфорда.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі "джмелів", однак через травму змушений був залишити поле у першому таймі.

Ця поразка стала четвертою поспіль для Ліверпуля в чемпіонаті — подібна серія трапилася з командою вперше за останні чотири роки. Підопічні Арне Слота опустилися на шосту сходинку з 16 очками. Брентфорд, натомість, піднявся на десяте місце, маючи у своєму активі 13 балів.

Брентфорд - Ліверпуль 3:2

Голи: Уаттара, 5, Шаде, 45, Тьяго, 60 (пен) - Керкез, 45+5, Салах, 89

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Коллінз, Ван ден Берг, Аєр (Генрі, 90) — Гендерсон, Ярмолюк (Янельт, 29) — Шаде (Льюїс-Поттер, 79), Дамсгор (Єнсен, 79), Уаттара (Оньєка, 90) — Тьяго

Ліверпуль: Мамардашвілі — Бредлі (Мак Аллістер, 62), Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 61) — Собослаї, Джонс (Нгумоа, 70) — Вірц (Гомес, 83) — Салах, Екітіке, Гакпо (К'єза, 61)

Попередження: Шаде, Льюїс-Поттер, Тьяго — Керкез, Салах