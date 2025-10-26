Фабіу Карвалью прагне більше ігрового часу.
Фабіу Карвалью, getty images
26 жовтня 2025, 19:47
Партнер Єгора Ярмолюка по півзахисту Брентфорда Фабіу Карвалью може змінити клуб уже цієї зими. Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.
Португалець незадоволений кількістю ігрового часу та готовий піти в оренду. За його послуги цікавляться клуби Бундесліги.
Цього сезону Карвалью провів 7 матчів у всіх турнірах, забивши два м’ячі, проте в АПЛ його ігровий час склав лише 96 хвилин.
Раніше він виступав за Ліверпуль, Фулгем та РБ Лейпциг, куди перебував на правах оренди у 2023 році.
Нагадаємо, напередодні Брентфорд сенсаційно обіграв Ліверпуль, завдавши "червоним" четвертої поразки поспіль у АПЛ.