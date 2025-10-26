Партнер Єгора Ярмолюка по півзахисту Брентфорда Фабіу Карвалью може змінити клуб уже цієї зими. Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Португалець незадоволений кількістю ігрового часу та готовий піти в оренду. За його послуги цікавляться клуби Бундесліги.

Цього сезону Карвалью провів 7 матчів у всіх турнірах, забивши два м’ячі, проте в АПЛ його ігровий час склав лише 96 хвилин.

Раніше він виступав за Ліверпуль, Фулгем та РБ Лейпциг, куди перебував на правах оренди у 2023 році.

Нагадаємо, напередодні Брентфорд сенсаційно обіграв Ліверпуль, завдавши "червоним" четвертої поразки поспіль у АПЛ.