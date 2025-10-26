Англія

Фабіу Карвалью прагне більше ігрового часу.

Партнер Єгора Ярмолюка по півзахисту Брентфорда Фабіу Карвалью може змінити клуб уже цієї зими. Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Португалець незадоволений кількістю ігрового часу та готовий піти в оренду. За його послуги цікавляться клуби Бундесліги.

Цього сезону Карвалью провів 7 матчів у всіх турнірах, забивши два м’ячі, проте в АПЛ його ігровий час склав лише 96 хвилин.

Раніше він виступав за Ліверпуль, Фулгем та РБ Лейпциг, куди перебував на правах оренди у 2023 році.

Нагадаємо, напередодні Брентфорд сенсаційно обіграв Ліверпуль, завдавши "червоним" четвертої поразки поспіль у АПЛ.