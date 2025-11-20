Італія

Англійський талант зацікавлений у возз’єднанні з колишніми партнерами.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну не проти продовжити сезон у Наполі. Раніше повідомлялося, що неаполітанці планують орендувати 20-річного англійця вже в січні.

За даними Get Italian Football News, клуб Серії A дуже зацікавлений у трансфері юного хавбека. Ключовим фактором, що може вплинути на успіх переговорів, є бажання Майну знову грати разом із колишніми одноклубниками — Скоттом Мактомінеєм та Расмусом Гейлундом, які вже виступають за Наполі.

Неаполітанці прагнуть якнайшвидше завершити угоду, щоб посилити склад перед другою частиною сезону та продовжити боротьбу за титул.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем націлився на півзахисника МЮ.