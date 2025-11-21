Англія

Місткість нової арени становитиме 62 тисячі вболівальників.

Бірмінгем на своєму офіційному сайті оголосив про плани будівництва нового стадіону, який вміщатиме 62 тисячі вболівальників.

Нинішня арена клубу Сент-Ендрюс розрахована на 29 409 глядачів.

Планується, що новий стадіон, проєкт якого було розроблено компаніями Heatherwick та MANICA Architecture, буде оснащений 12 димовими трубами в англійському стилі, а також розсувним дахом.

За даними ЗМІ, вартість будівництва нової арени становитиме близько 2,5 млрд фунтів стерлінгів. Стадіон має бути збудований до старту сезону-2030/31.

Наразі Бірмінгем виступає у Чемпіоншипі, де після 15 турів команда набрала 21 очко та посідає 11 місце.