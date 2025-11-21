Англія

Французький форвард "червоних" поділився своїми думками перед грою з Ноттінгем Форест.

Нападник Ліверпуля Юго Екітіке прокоментував майбутній матч АПЛ проти Ноттінгем Форест.

"Попереду на нас чекає складний період із великою кількістю ігор — непростих. Матчі перед збірними, звичайно, теж були складними. Нам потрібно триматися разом і по-справжньому підтримувати один одного. Але я впевнений у собі. Думаю, ми зможемо зробити щось хороше — для нас це гарна можливість.

У футболі головне – це імпульс. Ми розпочали цей сезон, виграючи усі матчі наприкінці, забиваючи голи на останніх хвилинах. Потім ми почали програвати, але я думаю, що ми можемо це змінити. Ми можемо знову повернутись до перемог. Йдеться лише про набраний імпульс. Я вірю, що ми можемо прогресувати і ставати кращими.

Ноттінгем Форест нещодавно змінив тренера, і тепер вони краще грають в обороні. У них особливо гарний захист, тому я відчуваю, що всі матчі – кожен матч – у Прем'єр-лізі будуть важкими. Нам потрібно буде добре попрацювати та підготуватися до цих вихідних.

Я відчуваю, що почав грати краще. Хоча в останній місяць я забивав не так багато, я покращив деякі інші аспекти гри. Йдеться про те, щоб стати кращим і я впевнений, що зможу це зробити", — наводить слова Екітіке прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Ноттінгем Форест відбудеться завтра, 22 листопада, о 17:00 за Києвом.