Італія

Грецький захисник може повернутися до Ліверпуля влітку, адже не переконав Джан П’єро Гасперіні.

Орендна угода Костаса Цимікаса з Ромою, імовірно, не буде трансформована у повноцінний трансфер після завершення поточного сезону.

Як повідомляє Tuttomercatoweb, грецький фланговий захисник не зміг справити належного враження на головного тренера римлян Джан П’єро Гасперіні.

Фахівець незадоволений нестабільністю гри футболіста, який поки що не виправдовує очікувань у своїй ролі. Незважаючи на це, достроковий розрив оренди не розглядається: Цимікас залишається основним дублером Анхеліньйо, а Рома прагне мати щонайменше двох виконавців на кожній позиції.

Паралельно клуб уже вивчає потенційні альтернативи. Одним із них називають лівого захисника Пізи Самуеле Ангорі, який демонструє сильний прогрес та привертає увагу клубів Серії А. Втім, трансфер взимку малоймовірний.

Що ж до майбутнього самого Цимікаса, ситуація залишається невизначеною. У Ліверпулі й надалі нестабільна конкуренція за місце лівого захисника, тож перспективи грека на Енфілді також залишаються туманними.

У поточному сезоні Костас Цимікас провів за Рому 367 хвилин у восьми матчах, в яких він відзначився одним асистом та двома попередженнями.