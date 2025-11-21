Іспанія

Англійський вінгер відсутній з особистих причин.

Вінгер Барселони Маркус Рашфорд не з’явився на тренуванні команди в четвер. 28-річний футболіст пропустив заняття з особистих причин, повідомляє Diario AS. Клуб надав англійцеві відповідний дозвіл.

Очікується, що вже в п’ятницю гравець повернеться до загальної групи. У суботу "синьо-гранатові" приймуть Атлетік Більбао на Камп Ноу в матчі 13-го туру Ла Ліги.

Рашфорд грає за Барселону на правах оренди з Манчестер Юнайтед. Зірковий вихованець "червоних дияволів" забив шість голів і віддав дев’ять результативних передач у 16 матчах за команду Ганса-Дітера Фліка в поточному сезоні.

Нагадаємо, Барселона спробує купити Осімгена в разі відходу Левандовські.