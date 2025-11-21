Іспанія

Молодий талант Реала назвав французьку зірку ключовим гравцем команди.

18-річний півзахисник Реала Франко Мастантуоно поділився враженнями від гри свого партнера по команді Кіліана Мбаппе, підкресливши важливість форварда для мадридського клубу.

"У Мбаппе все видатне. Він у неймовірній формі, цінний актив для нас. Його гра говорить сам за себе, він природжений бомбардир.

Ми сподіваємось допомогти йому стати тією зіркою, якою він уже є, залишатися нею на довгі роки, в ідеалі тут, у Реалі", — сказав аргентинець.

Нагадаємо, Мастантуоно зазнав травми під час матчу за збірну Аргентини.