Легенда Челсі вражена рівнем гри молодого нападника.
Естеван, getty images
21 листопада 2025, 12:56
Колишній капітан Челсі та збірної Англії Джон Террі поділився думкою про юного форварда лондонців Естевана Вілліана, високо оцінивши його потенціал і здатність витримувати тиск великих матчів.
"Він справжня суперзірка, те, що він робить у своєму віці, просто неймовірно. Мені подобається, що тренер дбає про нього. Думаю, уболівальники і деякі з нас хотіли б бачити його на полі частіше. Будучи молодим, поступово вливаєшся в команду.
У вихідні на нас чекає ранній виїзний матч із Бернлі, для нього це буде в новинку, адже він раніше не грав у таких ранніх зустрічах, тож буде цікаво подивитися, що зробить тренер. У важливих іграх Естеван показав, що в такому юному віці більш ніж здатний впоратися із цим", — сказав Террі.
Нагадаємо, Естеван Вілліан став наймолодшим гравцем в історії клубу, який забивав у матчі Ліги чемпіонів.