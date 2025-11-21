Англія

Легенда Челсі вражена рівнем гри молодого нападника.

Колишній капітан Челсі та збірної Англії Джон Террі поділився думкою про юного форварда лондонців Естевана Вілліана, високо оцінивши його потенціал і здатність витримувати тиск великих матчів.

"Він справжня суперзірка, те, що він робить у своєму віці, просто неймовірно. Мені подобається, що тренер дбає про нього. Думаю, уболівальники і деякі з нас хотіли б бачити його на полі частіше. Будучи молодим, поступово вливаєшся в команду.

У вихідні на нас чекає ранній виїзний матч із Бернлі, для нього це буде в новинку, адже він раніше не грав у таких ранніх зустрічах, тож буде цікаво подивитися, що зробить тренер. У важливих іграх Естеван показав, що в такому юному віці більш ніж здатний впоратися із цим", — сказав Террі.

Нагадаємо, Естеван Вілліан став наймолодшим гравцем в історії клубу, який забивав у матчі Ліги чемпіонів.