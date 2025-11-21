Італія

Фіорентина зацікавлена в Ачімпонгу та Дісасі.

Лондонський Челсі може розстатися з двома оборонцями взимку, повідомляє Tuttomercatoweb.

Фіорентина хоче орендувати 19-річного Джоша Ачімпонга до кінця сезону з правом викупу. Крім того, "фіалки" цікавляться Акселем Дісасі, який не грав за "синіх" у цьому сезоні.

Після 11 турів АПЛ Челсі з 20 очками посідає третє місце в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що Йоргенсен може піти в оренду взимку через брак ігрового часу в Челсі.