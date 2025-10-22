Ліга чемпіонів

18-річний бразилець побив рекорд Марка Гіу, встановлений раніше в тому ж матчі проти Аякса.

Челсі отримав нового рекордсмена. 18-річний бразильський вінгер Естеван Вілліан став наймолодшим гравцем в історії клубу, який забивав у матчі Ліги чемпіонів.

У поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26 проти Аякса спершу рекорд встановив Марк Гіу. Іспанець, який народився 4 січня 2006 року, відкрив рахунок на 18-й хвилині після передачі Уеслі Фофана.

Однак його досягнення проіснувало менше 30 хвилин. Наприкінці першого тайму Челсі заробив другий пенальті в матчі, і саме Естеван реалізував його, зробивши рахунок 3:0. Бразилець народився 24 квітня 2007 року — таким чином, він став наймолодшим автором голу в історії клубу в Лізі чемпіонів.

Станом на перерву Челсі впевнено розгромлював Аякс із рахунком 3:0, а у другому таймі довів свою перевагу до 5:1.