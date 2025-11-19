Голкіпер Челсі Філіп Йоргенсен може залишити лондонський клуб під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, данський воротар розглядає варіант переходу вже у січні, щоб отримувати більше ігрової практики в другій половині сезону.

23-річний Йоргенсен прагне мати стабільний ігровий час також у контексті підготовки до плейоф відбору на чемпіонат світу, де Данія змагатиметься за путівку на мундіаль.

Рішення щодо можливого трансферу повністю залежить від Челсі. Сам футболіст відкритий до нового етапу в кар’єрі, якщо клуб дозволить змінити команду на правах оренди чи іншої форми переходу.

У цьому сезоні Філіп Йоргенсен провів за Челсі лише чотири матчі, в яких він пропустив сім голів.