Данський воротар розглядає можливість зміни клубу заради ігрової практики — рішення за "пенсіонерами".
Філіп Йоргенсен, Getty Images
19 листопада 2025, 18:21
Голкіпер Челсі Філіп Йоргенсен може залишити лондонський клуб під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, данський воротар розглядає варіант переходу вже у січні, щоб отримувати більше ігрової практики в другій половині сезону.
23-річний Йоргенсен прагне мати стабільний ігровий час також у контексті підготовки до плейоф відбору на чемпіонат світу, де Данія змагатиметься за путівку на мундіаль.
Рішення щодо можливого трансферу повністю залежить від Челсі. Сам футболіст відкритий до нового етапу в кар’єрі, якщо клуб дозволить змінити команду на правах оренди чи іншої форми переходу.
У цьому сезоні Філіп Йоргенсен провів за Челсі лише чотири матчі, в яких він пропустив сім голів.