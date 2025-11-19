Англія

Данський воротар розглядає можливість зміни клубу заради ігрової практики — рішення за "пенсіонерами".

Голкіпер Челсі Філіп Йоргенсен може залишити лондонський клуб під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, данський воротар розглядає варіант переходу вже у січні, щоб отримувати більше ігрової практики в другій половині сезону.

23-річний Йоргенсен прагне мати стабільний ігровий час також у контексті підготовки до плейоф відбору на чемпіонат світу, де Данія змагатиметься за путівку на мундіаль.

Рішення щодо можливого трансферу повністю залежить від Челсі. Сам футболіст відкритий до нового етапу в кар’єрі, якщо клуб дозволить змінити команду на правах оренди чи іншої форми переходу.

У цьому сезоні Філіп Йоргенсен провів за Челсі лише чотири матчі, в яких він пропустив сім голів.