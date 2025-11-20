Інше

Клод Макелеле пішов з посади за кілька днів до фіналу конкурсу в Таїланді

Колишній півзахисник Челсі та мадридського Реала Клод Макелеле залишив суддівську колегію конкурсу Міс Всесвіт за лічені дні до проведення фіналу в Таїланді — Goal.

Рішення про відхід прийнято на тлі гучного скандалу та звинувачень у підтасовуванні результатів конкурсу.

Легендарний екс-гравець збірної Франції, якого запросили до складу журі як спеціального гостя, повідомив про своє рішення у соціальних мережах, пославшись на непередбачені особисті причини.

"З жалем змушений оголосити, що не зможу відвідати захід "Міс Всесвіт-2025 через непередбачені особисті причини", – написав Макелеле,

Додавши, що поважає цінності платформи: розширення можливостей, різноманітність та досконалість.

Рішення Макелеле послідувало за гучною відставкою іншого судді – лівансько-французького музиканта Омара Харфуша. Він публічно звинуватив організаторів у фальсифікації результатів назвавши конкурс шарадою.