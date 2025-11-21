Англія

Чемпіони Англії планують зимову атаку на захисника Ньюкасла.

Манчестер Сіті продовжує розглядати можливість підписання правого захисника Ньюкасла Валентіно Лівраменто та може повернутися з пропозицією вже взимку.

За даними TeamTalk, чемпіони Англії готові не лише заплатити значну суму, а й включити до угоди воротаря Джеймса Траффорда. Ньюкасл зацікавлений у 23-річному кіпері та вже контактував із представниками вихованця академії Манчестер Сіті.

Сіті бачить у Лівраменто довгострокове підсилення флангу оборони, тоді як Ньюкасл розглядає можливість зміцнення воротарської лінії.

Контракт Лівраменто з Ньюкаслом діє до середини 2028 року, що дає сорокам сильні позиції в перемовинах.

Лівраменто став об'єктом зацікавленості Манчестер Сіті ще з літа 2025 року.