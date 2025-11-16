Німеччина

Пеп незадоволений "фармацевтами".

Манчестер Сіті може відкликати півзахисника Клаудіо Ечеверрі з оренди у леверкузенськоум Баєрі. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, у Манчестері сподівалися, що цього сезону аргентинець розвиватиметься у Бундеслізі. Однак поки що футболіст провів лише 8 матчів за Баєр, відігравши загалом 240 хвилин у всіх турнірах. На його рахунку одна гольова передача.

Зазначається, що Пеп Гвардіола "роздратований" недоліком ігрових хвилин у Ечеверрі. Представники Баєра та Ман Сіті найближчим часом зустрінуться для обговорення майбутнього 19-річного аргентинця. Він ймовірно, повернеться до Манчестера в січні.