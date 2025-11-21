Молодий нідерландський правий захисник потрапив у сферу інтересів двох європейських грандів.
Гівайро Рід, Getty Images
21 листопада 2025, 21:59
Манчестер Сіті розглядає нідерландського захисника Феєнорда Гівайро Ріда як одного з можливих кандидатів на позицію правого бекa у 2026 році. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Як зазначалося раніше, предметний інтерес до 19-річного таланта проявляє не лише англійський клуб. Баварія також стежить за Рідом і вже провела переговори з представниками футболіста.
Обидва європейські гранди бачать у молодому захиснику значний потенціал для підсилення своїх складів.
Раніше повідомлялося, що орієнтовна трансферна вартість Ріда становить від 25 до 35 мільйонів євро. Його контракт із Феєнордом розрахований до 2029 року.