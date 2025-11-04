Німеччина

Мюнхенці бачать у 19-річному таланті заміну на майбутнє для Лаймера.

Баварія активно працює над посиленням правого флангу та вже провела переговори щодо можливого трансферу талановитого гравця Феєнорда Гівайро Ріда.

Як повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг, нідерландський клуб офіційно поінформований, що представники Баварії вже контактували з табором 19-річного гравця. Рід входить до короткого списку кандидатів мюнхенців на наступне літо.

План Баварії полягає в тому, щоб розвивати молодого фулбека як довгострокову заміну Конраду Лаймеру. Разом із німецьким грандом інтерес до футболіста проявляють і кілька провідних клубів англійської Прем’єр-ліги, які також ведуть переговори.

Орієнтовна трансферна вартість Ріда становить від 25 до 35 мільйонів євро. Його контракт із Феєнордом розрахований до 2029 року.