В рамках 12 туру АПЛ лондонський Челсі на виїзді грав з Бернлі.

Вінгер лондонців Педру Нету відкрив рахунок у матчі на 37-й хвилині, а вже під завісу гри Енцо Фернандес встановив остаточний результат поєдинку.
Після цієї гри Бернлі з 10 очками розташовується на 17-му рядку в турнірній таблиці вищого дивізіону англійської першості, Челсі з 23 очками піднявся на друге місце.

Бернлі – Челсі 0:2

Голи: Нету 37, Фернандес 88.

Бернлі: Дубравка — Уокер, Туанзебе, Естев, Гартман — Флорентіну, (Лоран, 84) Каллен — Чауна (Бруун Ларсен, 76), Уґочукву (Межбрі, 72), Ентоні (Фостер, 72) — Флеммінґ (Броя, 72)

Челсі: Санчес — Джеймс (Бадіашиль, 46), Чалоба, Адарабіойо, Кукурелья — Сантос, Фернандес — Нету, Педро (Гіу, 76), Гіттенс — Делап (Гюсто, 67)

Попередження: Уокер 49, Межбрі 82 — Нету 41, Педро 69, Бадіашиль 82.