Завершився матч чемпіонату Англії.
Челсі, getty images
22 листопада 2025, 17:19
В рамках 12 туру АПЛ лондонський Челсі на виїзді грав з Бернлі.
Вінгер лондонців Педру Нету відкрив рахунок у матчі на 37-й хвилині, а вже під завісу гри Енцо Фернандес встановив остаточний результат поєдинку.
Після цієї гри Бернлі з 10 очками розташовується на 17-му рядку в турнірній таблиці вищого дивізіону англійської першості, Челсі з 23 очками піднявся на друге місце.
Бернлі – Челсі 0:2
Голи: Нету 37, Фернандес 88.
Бернлі: Дубравка — Уокер, Туанзебе, Естев, Гартман — Флорентіну, (Лоран, 84) Каллен — Чауна (Бруун Ларсен, 76), Уґочукву (Межбрі, 72), Ентоні (Фостер, 72) — Флеммінґ (Броя, 72)
Челсі: Санчес — Джеймс (Бадіашиль, 46), Чалоба, Адарабіойо, Кукурелья — Сантос, Фернандес — Нету, Педро (Гіу, 76), Гіттенс — Делап (Гюсто, 67)
Попередження: Уокер 49, Межбрі 82 — Нету 41, Педро 69, Бадіашиль 82.