Англія

Завершився матч чемпіонату Англії.

В рамках 12 туру АПЛ лондонський Челсі на виїзді грав з Бернлі.

Вінгер лондонців Педру Нету відкрив рахунок у матчі на 37-й хвилині, а вже під завісу гри Енцо Фернандес встановив остаточний результат поєдинку.

Після цієї гри Бернлі з 10 очками розташовується на 17-му рядку в турнірній таблиці вищого дивізіону англійської першості, Челсі з 23 очками піднявся на друге місце.