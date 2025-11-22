Англія

Півзахисник вірить у свого наставника.

Півзахисник лондонського Арсеналу Деклан Райс висловився про головного тренера "канонірів" Мікеля Артету. Його слова наводить StanSport.

"Не судіть Артету зараз, судіть його в кінці, коли він виграє все, тому що він обов'язково це зробить. Мені дуже пощастило грати під його керівництвом.

Я думаю, що він ще на початку своєї тренерської кар'єри, але до кінця він увійде в історію як один з кращих. Це тільки початок.

Вважаю, що він просто неймовірний в тактичному плані. Все, що він робить, все, що він знає про суперника, як він вас розставляє... Я виходжу на футбольне поле, і мені не потрібно турбуватися ні про що, тільки грати в футбол. Я розумію тактику. Знаєте, це як пульт управління в моїй голові, він вбудував його в мене, як і в будь-якого іншого гравця.

Кожен раз, виходячи на поле, ти просто знаєш, що робиш, і це завдяки йому. Так що так, я можу сказати про нього тільки хороше", – заявив Райс.