Англія

Брайтон переломив гру у другому таймі, а Вест Гем втратив перемогу.

Суботні матчі 12-го туру АПЛ знову не підвели: камбек, пізній переможний удар, суха перемога та болюча поразка в дебюті тренера. Ось головне, що варто знати.



Борнмут — Вест Гем 2:2

Голи: Таверньє (67, з пенальті), Унал (81) — Уілсон (11, 34)

Борнмут: Петрович — Кук, Діакіте (Хіменес, 46), Сенесі, Трюффер — Адамс (Унал, 80), Скотт (Крісті, 46) — Брукс (Адлі, 61), Таверньє, Крупі (Сміт, 86) — Еванілсон



Вест Гем: Ареола — Тодібо, Іґор, Кілман — Ван-Біссака, Фернандеш (Фюллькрюґ, 74), Поттс, Діуф — Боуен, Уілсон (Соучек, 52), Ґільєрме (Уокер-Пітерс, 46)



Попередження: Брукс (34), Трюффер (83) — Тодібо (34), Ван-Біссака

Матч у Борнмуті розпочався несподівано: Каллум Уілсон, добре знайомий місцевим уболівальникам, двічі покарав гостей за неуважність. Спершу він зарядив із дистанції — удар не був надскладним, проте Петрович на нього не зреагував. Згодом Уілсон розібрався у тісній штовханині після подачі й оформив дубль.

Попри рахунок 0:2, "вишні" виглядали зовсім не гірше, а в другому таймі їхній тиск нарешті перетворився на голи. Спочатку Таверньє реалізував пенальті, а наприкінці зустрічі свіжий Унал вирвав для господарів нічию.

Обидві команди дали якісний футбол, а "молотобійці" вперше за довгий час справили приємне враження.

Брайтон – Брентфорд 2:1

Голи: Велбек, 71, Гіншелвуд, 84 – Ігор, 29 (пен.)

Брайтон: Вербругген — Віффер, ван Геке, Боскальї (Данк, 46), Кадіоглу — Балеба (Де Кейпер, 46), Аярі — Мінте (Груда, 89), Рюттер (Вельтман, 90), Гомес (Гіншелвуд, 70) — Велбек



Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Коллінз, ван ден Берг, Аєр (Гікі, 80) — Ярмолюк (Єнсен, 80), Гендерсон — Уаттара (Льюїс-Поттер, 65), Дамсгор (Янельт, 80), Шаде — Ігор



Попередження: Боскальї, Гомес, Груда, Вербругген – Уаттара, Янельт

Брайтон знову показав свій характер — той самий, завдяки якому команда не раз витягувала складні матчі. Після раннього гола Ігора з пенальті господарям довелося перелаштовуватись і шукати варіанти проти щільного блоку гостей.

Другий тайм став зовсім іншим: заміни Данк та Де Кейпер додали структурності позаду, а активність Гомеса та Мінте створювала постійні проблеми для Брентфорда. Спочатку дорослий, важливий гол забив Велбек, а ближче до кінця матчу Гіншелвуд влучив вирішально.

Вулвергемптон – Крістал Пелас 0:2

Голи: Муньйос (63), Піно (69)

Вулвергемптон: Джонстон — Чачуа, Аґбаду, Крейчі (Аріас, 75), Тоті, Вольфе (Буену, 88) — Мунетсі (Белльґар, 67), Андре, Ґомеш — Ларсен, Арокодаре (Хван, 67)



Крістал Пелас: Гендерсон — Річардс (Канво, 83), Лакруа, Ґейї — Муньйос, Уортон (Г'юз, 90+2), Камада (Лерма, 81), Мітчелл — Сарр, Матета (Нкетіа, 60), Піно (Девенні, 81)



Попередження: Арокодаре, Ґомеш — Ґеї, Піно, Муньйос

Повернення Роба Едвардса до Вулвергемптона принесло команді бодай структурність, якої так бракувало у попередніх турах. Але результату поки немає — Крістал Пелас виявився надто організованим і надто холоднокровним.

"Вовки" створили достатньо для гола, особливо завдяки активним флангам, проте вирішальної якості в завершенні не вистачило. Натомість гості реалізували майже все, що мали: Муньйос відкрив рахунок після навалу на ворота, а Піно добив суперника вже через кілька хвилин.

Поразка болюча, але гру "Вулвз" вперше за довгий час можна назвати цілісною. Це хороший фундамент для нового тренера.

Фулгем – Сандерленд 1:0

Гол: Хіменес (84)

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Сессеньйон — Івобі (Рід, 89), Берґе — Уілсон (Кастань, 90+4), Кінґ (Сміт-Роу, 64), Кевін (Чуквуезе, 64) — Хіменес



Сандерленд: Руфс — Г'юм (Маєнда, 90), Мукіеле, Баллард, Гертрейда, Мандава (Адінґра, 90) — Траоре (Тальбі, 64), Джака, Садікі, Ле Фе — Ізідор (Броббі, 64)



Попередження: Лено, Уілсон, Хіменес — Баллард, Мандава, Г'юм

Сандерленд довго тримався у верхній частині таблиці, але їхній ресурс був на межі. І матч проти Фулгема це довів. Команда Ле Брі практично не створила моментів, програла інтенсивність і виглядала виснаженою.

Натомість Фулгем провів один із найкращих матчів сезону: постійний тиск, небезпечні простріли, розумні позиції між лініями. Господарі з повним правом забрали три очки, а гол Хіменеса наприкінці — логічний підсумок їхньої переваги.