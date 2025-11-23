Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 22 листопада 2025 року.

Ньюкасл у матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі відсвяткував перемогу над Манчестер Сіті (2:1).

Команда Едді Гау відкрила рахунок у матчі на 64 хвилині зусиллями Гарві Барнса, проте за чотири хвилини Рубен Діаш зрівняв цифри на табло.

Тим не менш, ще через дві хвилини Барнс оформив дубль та приніс "сорокам" несподівану перемогу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл — Манчестер Сіті у рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Ньюкасл — Манчестер Сіті 2:1

Голи: Барнс, 64, 70 — Діаш, 68.

Ньюкасл: Поуп — Лівраменто, Тіав, Шер, Голл (Ботман, 77) — Гімараєс, Тоналі, Жоелінтон — Дж. Мерфі, Вольтемаде (Віллок, 85), Барнс (Еланга, 85).

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва (Рейндерс, 76), Ніко Гонсалес, Фоден (Мармуш, 87) — Шеркі (Бобб, 77), Голанд, Доку (Савіо, 76).

Попередження: Жоелінтон — Доннарумма, Бобб.