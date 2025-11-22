Україна

Контракт бразильця з "гірниками" розрахований до червня 2028 року.

Вінгер донецького Шахтаря Егіналду може змінити клуб, змінивши українську Прем'єр-лігу на англійську або Серію А. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

За інформацією джерела, після інтересу, відзначеного минулого літа, за 21-річним бразильцем продовжують спостерігати Торіно та Рома, де виступає українець Артем Довбик.

Окрім них, за прогресом гравця уважно стежить мадридський Атлетіко. Імена зацікавлених клубів із АПЛ не розголошуються.

Нинішнього сезону Егіналду провів десять матчів, у яких забив три голи та віддав один асист. Його контракт із "гірниками" розрахований до літа 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Б'янко міг очолити Шахтар на старті сезону-2023/24.