Керманич Манчестер Сіті прокоментував завершення кар’єри свого експідопічного.

Бразильський півзахисник Фернандінью, відомий українському вболівальнику за виступами в складі донецького Шахтаря, кілька днів тому оголосив про завершення професійної кар’єри.

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола, який також устиг попрацювати пліч-о-пліч із цим виконавцем, поділився враженнями про цей досвід.

"Неймовірні спогади. У моєму серці є особливі гравці з того періоду, які завжди там будуть. Фернандінью — один із них.

Він дуже допоміг мені, коли я прийшов сюди десять років тому. Він був величним, величезним гравцем для цього клубу.

Я майже впевнений, що він буде й надалі пов'язаний із футболом. Усі футболісти кажуть одне й те саме, коли вони виходять на пенсію: "час бути з родиною, із дітьми", але через кілька днів він скаже: "І що далі?". Цей досвід гри у провідних клубах та національній збірній має залишатись у футболі.

Нові покоління повинні принести свій досвід із собою.

Сподіваюсь, він знайде щастя в рішенні, яке ухвалить. Вітаю його з дивовижною, дивовижною, видатною кар'єрою.

Майбутній менеджер Манчестер Сіті? Можливо, хто знає. Залежить від того, наскільки він гарно з цим упорається", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що за Манчестер Сіті Фернандінью провів 383 матчі, забив 26 голів та віддав 32 гольові передачі.