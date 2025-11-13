Англія

Ліверпульський клуб розглядає інші варіанти підсилення оборони та може зробити ставку на гравця Мілана.

Майбутнє українського захисника Віталія Миколенка в Евертоні залишається під питанням, повідомляє Goodison News.

За інформацією джерела, клуб із Ліверпуля, який раніше планував розпочати переговори про продовження контракту із 26-річним футболістом, тепер може змінити свої плани. Поточна угода Миколенка діє до літа 2026 року, однак сторони поки не досягли домовленості щодо нового контракту.

Керівництво Евертона розглядає можливість посилення оборонної лінії взимку і може переключити увагу на Первіса Еступіньяна, який виступає за Мілан.

Таким чином, ситуація з майбутнім українця на Гудісон Парк залишається невизначеною, попри його стабільні виступи у поточному сезоні.

Раніше стало відомо, що Миколенко в зоні інтересу Борнмута.