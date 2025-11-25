Англія

19-річний Ассан Уедраого став однією з головних трансферних цілей клубів АПЛ на літо.

Провідні клуби англійської Прем’єр-ліги готуються до справжньої боротьби за талановитого півзахисника Лейпцига Ассана Уедраого.

Як повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг, Манчестер Юнайтед та Челсі вже почали активне стеження за 19-річним німецьким футболістом.

За даними джерела, англійські гранди розглядають його як одну з ключових трансферних цілей наступного літа. У поточному сезоні Оуедраого демонструє високий рівень у Бундеслізі: на його рахунку три голи та три асисти. Він має чинний контракт із Лейпцигом до 2029 року, причому угода не містить жодної клаусули — тож переговори можуть бути складними.

Зазначається, що Уедраого ставить перед собою амбітну мету — пробитися до складу збірної на чемпіонат світу.