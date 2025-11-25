Англія

Команда Рубена Аморіма "відзначилася" ще одним здобутком.

Манчестер Юнайтед у матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі мінімально поступився Евертону (0:1).

За інформацією Opta, "червоні дияволи" вперше в історії програли матч на домашньому стадіоні Олд Траффорд після вилучення у складі суперника в рамках чемпіонату Англії.

До цього у 36 випадках МЮ перемагав, а ще в десяти поєдинках було зафіксовано нічию.

У той же час півзахисник Евертона Ідрісса Гана Гує став першим гравцем з 2008 року в АПЛ, який був вилучений за сутичку зі своїм партнером по команді.

Востаннє таке відбувалося в матчі між Сток Сіті та Вест Гемом — тоді між собою посварилися Рікардо Фуллер та Енді Гріффін.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Евертон.