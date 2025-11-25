Англія

Українець отримав оцінку 7,2 від SofaScore і допоміг "ірискам" здобути історичну перемогу на Олд Траффорд.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко продемонстрував один зі своїх найкращих матчів цього сезону, за що отримав високу оцінку від порталу SofaScore — 7,2 балів. Поєдинок 12-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (1:0) став успішним не лише для клубу, але й персонально для українця.

Миколенко відіграв усі 90 хвилин, провівши значний обсяг оборонної роботи. За матч він 57 разів торкнувся м’яча, виконав 18 точних передач із 28 (64%), виграв 1 дуель із 2 (50%), здійснив 1 перехоплення, 2 підбирання, 1 відбір, а також зробив 8 виносів. Водночас футболіст один раз порушив правила та 18 разів втрачав м’яч.

Поєдинок став історичним для Евертона: команда Девіда Моєса, граючи в меншості з 13-ї хвилини та втративши травмованого Шеймуса Коулмена, здобула перемогу над Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд вперше за 12 років.

У сезоні 2025/26 Миколенко уже провів 11 матчів за Евертон у всіх турнірах.

Після 12 турів Евертон має 18 очок і посідає 11 місце в турнірній таблиці АПЛ. У наступному турі команду чекає домашня зустріч із Ньюкаслом — матч відбудеться 29 листопада о 19:30 за київським часом.