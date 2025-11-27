Англія

"Червоні" вже в кризі.

Легенда Ліверпуля Стівен Джеррард висловився про поточну ігрову форму "червоних". Його слова наводить TNT Sports.

"Кожна поразка, особливо розгромна, наближає кризу. Мені не подобається це слово, тому що для мене криза – це коли клубу потрібен рік, щоб повернутися на вершину, а я не думаю, що Ліверпуль знаходиться на цій стадії.

Вони все ще чудові гравці, і більшість із цієї команди виграли чемпіонат минулого сезону. Але те, що є зараз, недостатньо. У цьому футбольному клубі немає виправдань. Усі це знають.

"Криза" – це надто сильне слово, і воно дуже неповажне по відношенню до деяких гравців, які досягли успіху в цьому футбольному клубі, і до тренера, який це зробив. Якби це сталося за півроку або рік, і ми були б ще далі від цього успіху, то, можливо, можна було б використати такий термін.

Не можна заперечувати, що ця команда зазнає серйозних труднощів, вони перебувають у жахливому стані, їхня впевненість у собі на найнижчому рівні.

Якщо тренер не знайде рішення і не стабілізує команду, вони продовжать грати так само", – сказав Джеррард.