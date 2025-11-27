Ліга чемпіонів

Керманич Ліверпуля прокоментував поразку від ПСВ.

Напередодні в домашньому матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА англійський Ліверпуль поступився нідерландському ПСВ.

Ліверпуль — ПСВ 1:4 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоних" Арне Слот прокоментував виступ власної команди.

"Думаю, що в другому таймі гра змінилась головним чином через другий гол, хоча на початку другого тайму — ще до того, як вони забили цей гол — нам уже було важче, аніж у першому. У нас було більше проблем у захисті та нам було важче бути такими ж агресивними в пресингу, як у першому таймі. Це частково пов'язано з травмою Уго Екітіке, який одразу після перерви трохи відчув біль у спині, і тому його пресинг був не таким агресивним, як у перші 45 хвилин.

Я знаю, бо стежу за чемпіонатом Нідерландів, що якщо ти недостатньо агресивний проти ПСВ, то у них є гравці, які можуть тебе переграти, бо це дуже хороша команда з дуже хорошими футболістами, які володіють м'ячем. Саме це ми бачили під час другого голу, який вони забили.

Але, знову ж таки, після того, як вони забили другий гол, я думаю, у нас були шанси зрівняти рахунок, проте не вперше в цьому сезоні ми не реалізували ті моменти, які мали.

Я думаю, що все залежить від команди, і я думаю, що ми всі можемо досягти кращих результатів, як окремі гравці, так і конкретно в тих трьох моментах, про які ви говорите, але я думаю, що це стосується всіх, уключно зі мною.

Я не думаю, що зараз час наголошувати на індивідуальних помилках. Зараз радше час говорити про команду, аніж про індивідуальні помилки, тому що індивідуальні помилки трапляються у футболі. Ми повинні переконатись, що якщо ми їх робимо, то ми реагуємо або виправляємо їх так, щоб це не призвело до інших голів. А якщо це призведе до голу, то ми достатньо сильні, щоб повернутись у гру. Це командна, а не індивідуальна справа.

Я думаю, що це шок для всіх. Для гравців, для журналістів тут, для мене — для всіх. Це шок, і це дуже, дуже, дуже несподівано, якщо подивитися на наш рівень.

Чи це брак впевненості? Я не бачив цього в першому таймі. Звичайно, важко, коли після поразки 0:3 одразу пропускаєш гол. Я бачив менталітет, який ці гравці демонстрували стільки разів, відколи я тут, вони поверталися так, як хотілося б повертатися, створювали моменти, ми тримали їх на їхній половині поля — і після чергової невдачі, рахунку 1:2, я також бачив, як ми знову створювали моменти, щоб зробити 2:2. Але в кінці гри я бачив, як це вплинуло, можливо, на одного чи двох гравців, що ми програвали 1:3 та 1:4, це правда.

Я не думаю, що важливо, справедливо обговорювати зараз моє майбутнє чи ні. Але те, що це нормально, я розумію. Якщо будь-який менеджер у світі програє футбольні матчі, не кажучи вже про стільки, скільки програли ми, цілком нормально, що в людей є своя думка з цього приводу, і чи це справедливо чи ні, це вже нехай судять інші люди. Але те, що це нормально, я думаю, це те, що якщо ти програєш так багато разів, то люди починають про це говорити.

Я не погоджуюсь із вами, що якість гравців Ліверпуля не проявляється. Я бачу достатньо моментів, коли гравці демонструють свою якість, але це не відображається на рахунку чи результатах, це зрозуміло.

Але ні, я за це не хвилююсь — я маю на увазі, що я зосереджений на інших речах, аніж турбота про власну позицію в цьому клубі. Я намагаюсь аналізувати і намагаюсь допомогти гравцям, чим можу, і очевидно, що я роблю це не так, як минулого сезону, тому що коли йдеться про індивідуальні помилки, я думаю, що це також результат командних зусиль.

Тож, знову ж таки, мені теж потрібно працювати краще, і саме це я намагаюсь робити щодня, покращувати команду, і саме на цьому я зосереджений головним чином, якщо чесно.

Зі мною на зв’язку керівники клубу, але не в тому сенсі, що вони щохвилини кажуть мені: "Ми підтримуємо тебе, ми підтримуємо тебе, ми підтримуємо тебе", а ми багато спілкуємось, якщо виграємо, як минулого сезону, і якщо програємо.

Тоді вони допомагають мені, команді, тож так, ми ведемо ці розмови, але вони не телефонують мені щохвилини, щоб сказати, що вони все ще мені довіряють. Але ми ведемо звичайні розмови, і в цих розмовах я відчуваю довіру, але я ще не розмовляв з ними після цієї гри, тож подивимось.

Від поразко відходиш довго. Довше, аніж після перемоги, бо після перемоги ти одразу зосереджений на наступній. Тепер ти намагаєшся знайти відповіді якомога більше, але це не так просто, як люди можуть подумати, бо якби це було так просто, я б використав ці відповіді, щоб ми знову почали перемагати.

Але, як завжди у футболі, основна увага зосереджена на тому, щоб підготувати їх до наступної гри, і підготовка їх не лише тактична, це також може означати, що мені завтра потрібно провести індивідуальні розмови або командні розмови з гравцями.

Я намагаюсь докласти якомога більше зусиль, щоб покращити ситуацію — не тільки я, до речі, мій тренерський штаб робить те саме, і гравці також докладають багато, багато, багато зусиль.

Хоча, коли дивишся на поразку 0:3 та поразку 1:4, зазвичай здається, що ми робимо недостатньо, але сьогодні я знову побачив команду, яка намагалась після численних невдач, але, на жаль, не змогла досягти результату", — заявив нідерландський фахівець.

У наступному турі англійський Ліверпуль навідається в гості до міланського Інтера.