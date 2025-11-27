Англія

Легенда червоних попереджає, що час для нідерландського фахівця спливає на тлі спаду команди та дев’ятої поразки в останніх 12 матчах.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот опинився під шаленим тиском після принизливої поразки 1:4 від ПСВ у Лізі чемпіонів.

Колишній захисник клубу, а нині експерт Sky Sports Джеймі Каррагер вважає, що доля наставника вирішиться у найближчі сім днів.

Після вражаючого старту та здобуття чемпіонського титулу в минулому сезоні, нинішня кампанія мерсисайдців перетворилася на катастрофу. Команда програла 9 з останніх 12 поєдинків у всіх турнірах, скотившись у нижню частину таблиці Прем'єр-ліги.

"У Арне Слота є тиждень, щоб врятувати свою роботу. Важко повірити, що доводиться писати такі рядки, але наступні три гри Ліверпуля — проти Вест Гема, Сандерленда та Лідса. Будь-який результат, менший за сім очок у цих матчах, зробить і без того неприйнятну ситуацію безнадійною. Незалежно від кредиту довіри, клуб не може дозволити собі таке падіння стандартів, яке ми спостерігаємо останні три місяці" — заявив експерт.

Сам Арне Слот після матчу з ПСВ виглядав пригніченим, назвавши поточну форму команди «сміховинною» та зізнавшись, що почувається винним за результати.

"Я не очікував опинитися в такій ситуації в жодному клубі, не кажучи вже про Ліверпуль. Ми пропускаємо занадто легко, і це стає фатальним коктейлем для нас", — зазначив тренер.

Повідомляється, що керівництво клубу провело кризову нараду, на якій Слоту, дали останній шанс виправити ситуацію в найближчих матчах проти молотобойців та чорних котів.