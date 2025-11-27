Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 26 листопада 2025 року.

Нідерландський ПСВ у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв англійський Ліверпуль на полі суперників (4:1).

Ще трохи, і подібні поразки команди Арне Слота стануть буденністю. Цього разу "червоні" пропустили першими швидкий гол із привезеного ван Дейком пенальті, і хоча достатньо швидко зуміли його відіграти, але ситуацію не взяли під контроль.

Зрештою, у другому таймі ПСВ не залишив шансів суперникам одразу трьома голами.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — ПСВ у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Ліверпуль — ПСВ 1:4

Голи: Собослаї, 16 — Перішич, 6 (пен), Тіл, 56, Дріуш, 73, 90+1

Ліверпуль: Мамардашвілі — Собослаї, Конате (К'єза, 76), ван Дейк, Керкез — Джонс, Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Екітіке (Ісак, 61), Гакпо

ПСВ: Коварж — Дест, Схаутен, Гасеровські, Салах-Еддін — Сайбарі, Жуніор, Верман — Ман (Байрактаревич, 89), Тіл (Дріуш, 69), Перішич (Пепі, 69)

Попередження: ван Дейк