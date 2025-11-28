Англія

Клуб може піти на зміни, якщо Даніель Фарке не виправить ситуацію найближчим часом.

Лідс розглядає можливість зміни головного тренера у випадку, якщо нинішній наставник Даніель Фарке не зможе швидко покращити результати команди. Про це повідомляє Football Insider.

Команда перебуває в нижній частині турнірної таблиці АПЛ і вже найближчого вікенду проведе непростий поєдинок проти Манчестер Сіті.

За даними джерела, клуб сформував список потенційних кандидатів, серед яких головний тренер Валенсії Карлос Корберан та екснаставник Селтіка Брендан Роджерс.

Роджерс залишив Селтік наприкінці жовтня.