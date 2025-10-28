Інше

Шотландський клуб прийняв відставку головного тренера.

Селтік офіційно оголосив про відставку головного тренера Брендана Роджерса.

Як повідомляє пресслужба клубу, північноірландський фахівець подав заяву про звільнення, і керівництво прийняло її — Роджерс залишає посаду з негайним ефектом.

У заяві Селтік подякував Роджерсу за внесок у здобутки клубу під час двох його успішних каденцій: на чолі "кельтів" він виграв чотири чемпіонства Шотландії, три Кубка Шотландії та чотири Кубка шотландської ліги.

Пошук нового головного тренера вже розпочато. На час перехідного періоду команду очолять колишній наставник Селтіка Мартін О’Ніл та ексгравець клубу Шон Мелоні.

Зазначимо, що наразі Селтік йде другим у турнірній таблиці Прем'єршипу, сенсаційно відстаючи від Гартс після дев'яти турів аж на вісім очок.