Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 29 листопада 2025 року.

Ньюкасл у матчі 13 туру англійської Прем'єр-ліги у гостях впевнено обіграв Евертон (4:1).

Команда Едді Гау відкрила рахунок на першій хвилині зусиллями Маліка Тіава, після чого на 25 хвилині перевагу "сорок" подвоїв Льюїс Майлі.

Наприкінці першого тайму третій м'яч у ворота "ірисок" забив Нік Вольтемаде, а добив суперника Тіав, який оформив дубль на 58 хвилині.

Єдиний м'яч Евертона забив Кірнан Дьюзбері-Голл, який забив на 70 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Евертон — Ньюкасл у рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Евертон — Ньюкасл Юнайтед 1:4

Голи: Дьюсбері-Холл, 69 — Тіав, 1, 58, Майлі, 25, Вольтемаде, 45.

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковскі, Кін, Миколенко — Гарнер, Іроегбунам (Алькарас, 46) — Ндіає, Дьюсбері-Холл, Гріліш — Баррі.

Ньюкасл: Ремсдейл — Лівраменто, Тіав, Берн, Голл — Майлі, Бруно, Жоелінтон — Еланга (Віллок, 71), Вольтемаде, Барнс (Ремзі, 71).