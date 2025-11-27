Ліга чемпіонів

Англійський клуб вимагає негайного розслідування через використання сльозогінного газу проти своїх вболівальників на стадіоні Велодром.

Керівництво Ньюкасл Юнайтед офіційно оголосило про намір подати скаргу до УЄФА після інцидентів, що сталися після матчу Ліги чемпіонів проти Марселя (1:2).

Клуб звинувачує французьку поліцію у застосуванні надмірної та невиправданої сили до англійських фанатів.

Згідно із заявою сорок, після фінального свистка вболівальників гостей з міркувань безпеки затримали на трибунах Велодрому майже на годину.

Проте ситуація вийшла з-під контролю, коли почався вихід зі стадіону.

"Щойно першу групу вболівальників випустили, поліція почала застосовувати невиправдану силу, щоб зупинити рух решти наших фанатів. Це робилося за допомогою перцевих балончиків, кийків та щитів. Багато наших прихильників зазнали невибіркового нападу", — йдеться в офіційному зверненні Ньюкасла.

Очевидці повідомляють про паніку та тисняву, що виникла через дії правоохоронців у замкненому просторі тунелів стадіону. Представники клубу стверджують, що багато фанатів були шоковані подіями.

Цей випадок продовжує серію скандалів, пов’язаних із діями французької поліції під час великих футбольних матчів, нагадуючи про хаос під час фіналу Ліги чемпіонів 2022 року.

Ньюкасл вже розпочав збір доказів та свідчень очевидців для передачі дисциплінарним органам УЄФА.